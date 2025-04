Mudanças no time de Bia Haddad são bom sinal

Em poucos dias, dois nomes deixaram de fazer parte do time de Beatriz Haddad Maia, atual número 1 do Brasil e 17 do mundo. No domingo, o treinador francês Maxime Tchoutakian, ex-Azarenka e que tinha se juntado à equipe da brasileira no começo do ano, anunciou sua saída. Escreveu no Instagram que está disponível para um novo projeto. Nesta segunda-feira, foi a vez da psicóloga do esporte Carla Di Pierro. A profissional, também no Instagram, escreveu que a decisão foi tomada no mesmo dia e agradeceu pela confiança depositada "durante os últimos 10 anos".

São duas mudanças com pesos diferentes. Tchoutakian foi anunciado com certa pompa. Era algo que, de fora para dentro, vinha sendo tratado como necessário. Um técnico adicional traria ideias novas, frescas e agregaria ao bom trabalho feito por Rafael Paciaroni. Por algum motivo, não foi o que aconteceu.

Faço aqui a ressalva de sempre (a mesma que fiz no texto anterior sobre Bia): de fora, sem acompanhar o time no dia a dia, não há como apontar com precisão para algo específico. E isso vale tanto para Tchoutakian quanto Di Pierro ou qualquer outro integrante do time. Se ninguém falar publicamente sobre o assunto, entramos no campo do irresponsável ao apontar culpados aqui e ali. Não é disto que este post trata.