Learner Tien: freguês de Fonseca é mais perigoso do que rótulo sugere

Os últimos três encontros de João Fonseca com o americano Learner Tien terminaram com vitória verde e amarela. O carioca de 18 anos levou a melhor na final do US Open juvenil, em 2023, e em dois jogos válidos pelo Next Gen ATP Finals, em dezembro do ano passado. Logo, o costume popular trata de etiquetar o americano como freguês.

O rótulo, contudo, esconde que Tien, 19 anos e número 66 do mundo, é um tenista muito mais perigoso do que sugere o histórico diante de Fonseca. Como juvenil, o adolescente nascido na Califórnia disputou duas finais de slam (Australian Open e US Open em 2023 - perdeu ambas) e foi #4 do mundo. Agora, vem obtendo sucesso em sua transição para os profissionais.

Em janeiro deste ano, furou o qualifying do Australian Open e avançou até as oitavas de final, após despachar o top 10 Daniil Medvedev. Foi eliminado pelo mesmo Lorenzo Sonego que superou Fonseca na segunda rodada. Em fevereiro, bateu o número 2 do mundo, Alexander Zverev, e avançou até as quartas do ATP 500 de Acapulco. Contando apenas os torneios de nível ATP, Tien somou até mais pontos do que Fonseca (390 a 360, mas o carioca foi campeão de dois eventos da série Challenger, o que lhe rendeu outros 300 pontos).