A atuação mais madura de João Fonseca

- Não foi uma atuação ruim de Humbert, o que valoriza ainda mais a vitória de Fonseca. O francês fez, sim, um primeiro game abaixo do ideal, mas depois dali foi mantendo seu serviço competentemente até a metade do segundo set. Só que João não deixou seu nível cair. Não deu chances. E na primeira oportunidade, quando Humbert fez uma dupla falta e errou um forehand fácil, encaixou duas direitas gigantes em sequência e conseguiu a primeira quebra do segundo set (veja no vídeo acima).

- Na terceira rodada, Fonseca vai encarar Alex de Minaur (#11) ou Yunchaokete Bu (#69). Se avançar, pode encarar Rublev ou Berrettini. O favorito para estar ali nas quartas é Taylor Fritz. Dadas as possibilidades em um Masters 1000, não é um caminho nada mau.

.

Quer saber mais? Conheça o programa de financiamento coletivo do Saque e Voleio e torne-se um apoiador. Com pelo menos R$ 15 mensais, apoiadores têm acesso a conteúdo exclusivo, como podcast semanal, lives restritas a apoiadores, áudios exclusivos e de entrevistas coletivas pelo mundo, além de ingresso em grupo de bate-papo no Telegram, participação no Circuito dos Palpitões e promoções.

Acompanhe o Saque e Voleio também no Threads, no Bluesky e no Instagram.