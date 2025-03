O grande campeão do Sunshine Double é... Jannik Sinner

Quando entrou em acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês), Jannik Sinner aceitou ficar três meses sem competir. Mesmo levando em conta que o período não inclui nenhum slam, o italiano perderia 1.000 pontos conquistados no Masters de Miami do ano passado e mais 600 pela campanha em Madri. Mais do que isso: naquele dia do acordo abria-se uma janela para que Alexander Zverev, #2 do mundo, e Carlos Alcaraz, #3, se aproximassem perigosamente de Sinner na disputa pelo topo do ranking.

Pois bem. Um mês e meio já se passou, e nem Sascha nem Carlitos mostraram nível de tênis, consistência ou resultados bons o bastante. O resultado disto é que agora, depois que ambos terminaram suas participações no Sunshine Double (como é conhecido o combo Indian Wells + Miami), dois Masters que dão 1.000 pontos cada para seus campeões, Jannik Sinner tem muito a comemorar. Na próxima segunda-feira, quando a ATP atualizar seu ranking, o italiano não só continuará como #1 do mundo mas seguirá liderando a Corrida, que é o ranking que considera apenas os pontos somados em 2025. Campeão do Australian Open, Sinner tem 2.000 pontos, enquanto Zverev tem 1.665, e Alcaraz, o quarto deste ranking, soma 1.410. O número 3 da temporada, por enquanto, é Jack Draper, com 1.540.

Sinner deu tanta sorte que sua suspensão veio até durante o pior começo de temporada de Djokovic em mais de uma década. Mesmo que o sérvio termine Miami com o título (escrevo antes das quartas de final, mas tudo sugere isto neste momento), terá 1.860 pontos na Corrida. Subirá para o segundo posto, mas ainda 140 pontos atrás de Sinner. Enquanto isto, o número 1 do mundo treina em paz, sem o desgaste de dois torneios duros e longos, e voltará a competir só no saibro, tendo à disposição todo tempo do mundo para se preparar no piso.