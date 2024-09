Top 300 do tênis diz que ganharia mais no McDonald's. Mas Méqui tem público

O brasileiro Karue Sell, de 30 anos, acaba de se tornar o número 300 do ranking mundial - melhor posição de sua carreira - e, pouco depois de alcançar a marca, foi ao Twitter para escrever, em inglês que "Hoje, entrei no top 300 pela primeira vez. Ainda assim, estaria fazendo mais dinheiro trabalhando no McDonald's (emoji de risos). Estou ok por causa de meu trabalho online, mas sinto por meus colegas. O nível é tão alto agora até os 400 (do ranking), vão ver um Challenger. O tênis cresceu além do convencional top 100".

Antes de ir adiante, aviso logo que o post não é um ataque a Sell. Longe disso. Trata-se de um atleta talentoso e inteligente, que fez faculdade nos EUA, trabalhou na equipe de Naomi Osaka durante o auge da japonesa e tem um canal de sucesso no YouTube. Agora, em uma espécie de segunda tentativa no circuito profissional, obtém seu melhor ranking e deve continuar subindo. E a prova de sua inteligência é justamente esse tweet, usando uma marca gigante para fazer uma comparação interessante que chamou atenção e levantou mais uma vez o velho debate sobre o prize money dos tenistas mais distantes da elite.

É um argumento válido, sobretudo porque Sell ganhou até agora, em 2024, US$ 25.636 em premiações no circuito. Descontando impostos, gastos com transporte, hospedagem, etc., sobra muito menos. Sem plano de saúde, vale-refeição nem nada do tipo (embora alguns torneios deem hotel e alimentação). O salário médio anual de um funcionário do McDonald's nos Estados Unidos, onde Sell mora, é de US$ 26 mil (segundo o site Zippia, levando em conta que os valores dependem da localização).