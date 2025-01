Hegemonia? Técnicos portugueses e brasileiros empatam em títulos desde 2019

A febre brasileira por treinadores estrangeiros não começou com Jorge Jesus. Basta lembrar que o Brasil teve treinadores estrangeiros em grandes clubes em todas as décadas desde 1910. E que, antes de Jorge Jesus, nos anos 2010, passaram por aqui o português Paulo Bento no Cruzeiro, os argentinos Ricardo Gareca no Palmeiras e Edgardo Bauza no São Paulo, os colombianos Juan Carlos Osorio no São Paulo e Reinaldo Rueda no Flamengo, o uruguaio Jorge Fossatti no Internacional, o argentino Jorge Sampaoli, que chegou ao Santos em 2019, antes de Jorge Jesus ao Flamengo.

Há mais fracassos do que sucessos, tanto de estrangeiros, quanto de brasileiros. O que indica que o fiasco não é dos técnicos. É da nossa falta de paciência para compreender os processos de trabalho.

OS TÍTULOS MAIS IMPORTANTES DESDE 2019 (portugueses em negrito):

2019 - Jorge Jesus (Brasileirão), Jorge Jesus (Libertadores), Tiago Nunes (Copa do Brasil)

2020 - Rogério Ceni (Brasileirão), Abel Ferreira (Libertadores), Abel Ferreira (Copa do Brasil)

2021 - Cuca (Brasileirão), Abel Ferreira (Libertadores), Cuca (Copa do Brasil)