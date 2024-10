Ednaldo será julgado pelo STF; Gilmar segue no caso apesar de elo com a CBF

O STF (Supremo Tribunal Federal) deve julgar nesta quarta-feira (9) a liminar concedida por Gilmar Mendes que devolveu a Ednaldo Rodrigues o direito de ser presidente da CBF.

Dois ministros já se declararam impedidos de votar: Luiz Roberto Barroso alegou que seu sobrinho, Rafael Barroso Fontelles, participou do time de defesa de Ednaldo Rodrigues no início do julgamento. Já Luiz Fux argumentou que seu filho, Rodrigo Fux, assina um dos recursos da CBF no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Gilmar Mendes não alegou suspeição, apesar de ser fundador do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), entidade que atua em parceria com a CBF Academy, subdivisão da confederação nacional que ministra cursos voltados ao esporte. Atualmente, o IDP é gerido pelo filho de Gilmar, Francisco Mendes, e o acordo com a CBF rende cerca de R$ 15 milhões anuais.