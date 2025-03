Jorge Jesus quis, quer e quererá a seleção mais do que o Mundial de Clubes

A informação de Bruno Andrade sobre a possibilidade de Jorge Jesus renunciar ao Mundial de Clubes e aceitar a seleção antes da viagem do Al Hilal aos Estados Unidos avaliza tudo o que se sabe sobre o desejo do técnico português. Mais de uma vez, ele admitiu, até confessou, seu sonho de dirigir a Seleção Brasileira.

A um ano da Copa do Mundo, este seu antigo devaneio está muito próximo de ser realidade. Seu contrato vai até o final de junho, informa Bruno Andrade, mas com aditivo para jogar as finais do Mundial, em julho.

Ednaldo Rodrigues passou por muitas conversas e por muitos interlocutores que afirmaram terem ouvido de seu não apreço pelo treinador português. Hoje, é refém da realidade e de sua volúpia populista.