Allianz Parque errou em camada de cortiça, mas repetiu MorumBis pós Shakira

O Allianz Parque admite que houve um erro na aplicação de uma camada extra de cortiça, dias antes do início do Campeonato Brasileiro.

Foi esse o agente causador da coloração mais marrom da grama. A ideia era que a manutenção do gramado fizesse abaixar a cortiça mais rapidamente, com irrigação e trabalho de máquinas, mas a coloração ficou ruim, especialmente levando em conta ser jogo com transmissão para todo o Brasil e na primeira rodada do Brasileirão.

Nenhum jogador fez queixas ao campo, além das observações já feitas sobre gramado artificial. O campo estava bom e foi possível ver a bola rolar sem saltos, diferentemente de gramados naturais, como Arena do Grêmio e, por vezes, Maracanã.