Mano teve problemas com Thiago Silva; PVC conta bastidores da queda no Flu

Teve dois problemas do Mano com o Thiago Silva por questões particulares de trabalho. No jogo Botafogo e Fluminense, quando o Mano foi pro vestiário, o Thiago Silva foi dar bronca no Serna, e o Mano pediu pro Thiago diminuir o tom.

E no jogo recente em que tem a frase do palavrão que saiu da boca do Mano pro Thiago Silva, porque, segundo a comissão técnica, o Thiago se direcionou ao banco de reservas, estava balançando os braços e ele disse: para com isso porque você está jogando todo mundo contra a comissão técnica.

Então teve esses dois problemas, mas não dá pra dizer que foi o Thiago Silva que derrubou o Mano. A queda do Mano tem a ver com uma bomba-relógio que é ano eleitoral com rede social, que estava contra o Mano.

Em sua passagem pelo Flu, Mano Menezes acumulou desgastes com lideranças do elenco tricolor, como Marcelo, que já deixou o clube, e mais recentemente com Thiago Silva.

