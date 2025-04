Fluminense pode anunciar Renato Gaúcho como novo técnico até sexta-feira

Depois, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Grêmio, clube pelo qual já era estátua como jogador e merece outra como técnico, do heptacampeonato gaúcho e do retorno aos títulos nacionais e internacionais.

De outra final de Libertadores, pelo Flamengo.

Renato está voltando às Laranjeiras.

As negociações abertas endossam o que aqui se disse no domingo. O Fluminense já cogitava Renato, não pensava no retorno de Fernando Diniz e não descartava estrangeiro, como Gabriel Milito, cotado nos últimos dias.

A história tem tudo para se confirmar até a noite de sexta-feira, para que o Fluminense já tenha novo técnico contra o Bragantino, no Maracanã, domingo, às 16 horas.