Atlético, Fluminense, Cruzeiro e Fortaleza mostram América mais difícil

O Atlético muda para melhor e não consegue vencer. Cuca deslocou Rony para a direita, trouxe Scarpa para a meia, centralizado, jogou Cuello para a esquerda.

Embora Rony serja o segundo atacante, virou um 4-2-3-1.

Jogou melhor do que o Grêmio e perdeu. Não levou nenhum chute no alvo e empatou em Cuzco, contra o Cienciano. A altitude causou mal estar em jogadores e integrantes da delegação antes da partida, desde a véspera.

Desapontamento do Cruzeiro, com futebol pobre e gol sofrido no último instante. Unión Santa Fé 1 x 0 Cruzeiro.

Decepção no Castelão cheio para assistir à vitória do Racing, mais organizado do que o Fortaleza, por 3 x 0!

O time de Vojvoda reagiu em alguns momentos, mas o campeão da última Sul-Americana é superior.