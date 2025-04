Libertadores começa fase de grupos com debate sobre racismo e violência

A fase de grupos da Libertadores começa nesta terça-feira com Fortaleza x Racing abrindo a participação brasileira com clima tenso entre brasileiros e times de outros países. O necessário debate sobre racismo no continente, puxado pelo caso Luighi na Libertadores sub-20, faz recrudescerem as reportagens sobre violência em território brasileiro.

A primeira página do diário Olé, em Buenos Aires, estampa matéria sobre o torcedor do Racing, Gabriel Gago, vítima de um assalto no Rio de Janeiro, na véspera de Botafogo x Racing, pela Recopa Sul-Americana.

"Saía sangue do meu corpo como se fosse um filme de guerra e eu pensei que morreria", disse Gago ao diário Olé.