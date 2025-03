Palmeiras da "terceira academia" acabou e Abel precisa reinventar seu time

A torcida não desculpa O litígio com as arquibancadas é evidente. Basta o apito final do primeiro tempo para xingamentos a Leila Pereira, antes do jogo os uniformizados não cantam os nomes de seus antigos ídolos.

O Botafogo escalou o time titular das finais de Brasileirão e Libertadores do ano passado, sem o técnico Artur Jorge, sem Luiz Henrique e Almada.

Não é pouco.

Pois o Botafogo, mesmo assim, mandou na partida, ameaçou com nove finalizações, quatro no alvo, contra só seis palmeirenses, só um chute sem perigo na meta de John.

O segundo tempo seguiu no mesmo tom. Arquibancadas absolutamente frias e time um tom ainda abaixo no Palmeiras. Contra-golpes perigosos, alguns dos quais só não viraram gols do Botafogo por intervenções de Wéverton.

Se fosse para haver um vencedor na inaugração do Brasileiro 2025, com o vice-campeão de 2024 recebendo o campeão, seria o alvinegro.