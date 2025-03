Fluminense não mira Diniz, pensa em Renato e não descarta estrangeiro

Não foi inteligente demitir de Mano Menezes após duas semanas de descanso entre a final do Campeonato Carioca e a estreia no Brasileirão. Uma mistura explosiva de eleições com rejeição nas redes sociais.

É impressionante como se menospreza a política nas Laranjeiras. Sempre que começa o ano eleitoral no Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, São Paulo... Sempre alguém alerta: "Ano eleitoral, haverá pressão." No Tricolor é a mesma coisa, mas só se percebe quando chega a demissão causada exclusivamente pela pressão.

O Fluminense não pensa em Fernando Diniz como novo técnico. Renato Gaúcho é uma possibilidade, mas não se descarta um treinador estrangeiro, como acontecia no passado recente.