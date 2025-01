A Fórmula 1 paga bem seus funcionários? É bem menos do que você imagina

Com esse calendário longo, o que se comenta muito no paddock é que os profissionais que estão chegando não ficam muito tempo, ou logo pedem para serem deslocados para uma posição na fábrica. Simplesmente, a conta do salário que recebem e do que a rotina de viagens e trabalho em um ambiente de alto nível de estresse, com longos períodos longe da família (principalmente quando há três corridas em finais de semana seguidos, o que ocorre três vezes no calendário) acaba não batendo.

Ao final da temporada de 2021, um mecânico escreveu um relato anônimo forte à "Autosport" relatando o abuso de remédios "que um médico normal não prescreveria" para mascarar dores, rotinas de 12 horas de trabalho, e ambiente tóxico e de alta pressão, ao mesmo tempo que os salários estavam estagnados.

"Me preocupo com o futuro a longo prazo porque, além de todo o estresse e tensão causados, escreveu o mecânico. "Se alguma equipe pensa que pode promover alguém novo e jovem de uma categoria de base sem experiência, e espera que ele ganhe campeonatos no futuro, então não está entendendo a realidade do esporte."

O teto orçamentário é ruim?

Lando Norris foi ultrapassado na largada por Max Verstappen no GP da Holanda Imagem: Divulgação/X @F1

O controle dos gastos das equipes da Fórmula 1 é um dos fundamentos que têm gerado uma saúde financeira rara nos 75 anos de existência do campeonato. Atualmente, todas as equipes estão atuando perto deste limite, que acaba sendo um dos fatores que promove a maior competitividade dos últimos anos.