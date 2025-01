FIA recebe R$ 152 mi por inscrições, mas não tem dinheiro para 'juízes'

No total, as inscrições somadas geraram perto de US$ 25,8 milhões (R$ 152 milhões). A McLaren, campeã de construtores, pagou pouco mais de US$ 6 milhões, e a Sauber, última colocada, pagou pouco mais de US$ 700 mil.

O cálculo é feito da seguinte forma: todas as equipes pagam uma taxa básica de US$ 680.203. A campeã paga US$ 8.161 por ponto marcado e as demais, US$ 6.799 por ponto.

FIA "não tem dinheiro" para comissários profissionais

Todo e qualquer aumento de receita da FIA chamará a atenção depois que o presidente da entidade, Mohammad ben Sulayem, disse que a federação não tem como arcar com o treinamento e contratação de comissários profissionais, em meio a cobranças da associação de pilotos por mais consistência no julgamento de infrações nas pistas.

Atualmente, a FIA arca com a viagem, hotel, e dá uma ajuda de custo. Mas os comissários convidados não recebem salário e nem são treinados, embora tenham que conhecer as regras e tenham o apoio de informações de decisões anteriores para se basearem. Um deles sempre é obrigatoriamente um ex-piloto.

"Entendo o ponto de vista deles de ter talvez como a Premier League, juízes que são pagos. Mas não temos o dinheiro para fazer isso", disse Sulayem, acrescentando que não cabe aos pilotos questionar como a FIA usa seu dinheiro.