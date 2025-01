Futebol, Senna e aniversários: como os pilotos da F1 escolhem seus números?

Para lembrar do aniversário de Leclerc, é só saber que é em outubro, e a data fica mais fácil. Isso porque ele queria 7, depois 10, todos tomamos, então fez uma "gambiarra": "Seis + um dá sete, e também 16 é meu aniversário."

George Russell - 63

É um número que cai muito bem com suas iniciais, mas o motivo da escolha é outro segundo o piloto. "Era o número com o qual meu irmão corria. Ele sempre correu com o 63, então esse número ficou na família."

Kimi Antonelli - 12

O italiano tem apenas 18 anos, mas é maluco por Ayrton Senna. Tanto, que correu na F2 com o adesivo do brasileiro em seu carro e já assinou prefácio de livro a respeito do tricampeão. Foi por isso que ele escolheu o número 12, com o qual Senna correu na Lotus e no ano de seu primeiro título. "É um número especial por causa do meu ídolo, e estou usando-o desde a F4. As coisas sempre deram certo com o 12."

Curiosamente, Felipe Nasr escolheu o mesmo número quando correu na F1, entre 2015 e 2016, também em homenagem a Senna