Do equilíbrio à volta do Brasil: 5 razões para se empolgar com a F1 em 2025

Um novo começo para Hamilton na Ferrari

Os holofotes estarão muito na Ferrari de qualquer maneira, já que o piloto mais vencedor da história se juntará, aos 40 anos, à equipe mais vencedora da história. E, a julgar principalmente pelo que vimos no final do campeonato (a Ferrari ganhou um terço das últimas nove corridas), as características do carro ferraristas tendem a se encaixar melhor com o que ele gosta no carro do que nos últimos três anos. A ida de Hamilton à Ferrari desencadeou uma série de mudanças e apenas duas equipes terão a mesma dupla de pilotos em 2025.

Os primeiros passos de um novo fora de série ou um grande erro de avaliação?

Toto Wolff e o italiano Kimi Antonelli, que será titular da Mercedes em 2025 Imagem: Jiri Krenek/Mercedes

As atenções também estarão voltadas ao substituto de Hamilton, o italiano Andrea Kimi Antonelli, de 18 anos. Ele é tido pela Mercedes como um futuro multicampeão da F1 e já estava sendo preparado para substituir o heptacampeão, mas tudo teve que acontecer muito mais rapidamente que o planejado com a ida dele para a Ferrari. Em suas primeiras voltas em uma sessão oficial na F1, ele foi extremamente rápido e logo foi parar no muro.

‘Invasão’ de geração jovem e talentosa (em carros de ponta)

Ao mesmo tempo que Alonso e Hamilton seguem na F1 após passarem dos 40, a categoria está passando por uma grande renovação. Além de Bortoleto, mais dois pilotos farão sua primeira corrida na categoria na Austrália em março: Isack Hadjar, que lutou com o brasileiro pelo título da F2, e o próprio Kimi Antonelli. Liam Lawson, com 11 corridas de experiência, será o novo companheiro de Verstappen. Oliver Bearman, na Haas, e Jack Doohan, na Alpine, serão os outros dois pilotos que farão sua primeira temporada.