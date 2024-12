Rival de Bortoleto é confirmado na RB e grid da F1 para 2025 está completo

Hadjar completa o sexteto de pilotos que farão sua primeira temporada completa, um ano depois de o grid da Fórmula 1 não ter sofrido nenhuma mudança em relação ao ano anterior pela primeira vez em seus 74 anos de história. O francês junta-se a Bortoleto e Kimi Antonelli como estreantes, em uma lista que conta ainda com o próprio Lawson, que fez 11 GPs ao longo de dois anos, Oliver Bearman, que fez três corridas, e Jack Doohan, que fez apenas um GP na F1.

Isso por um lado era inevitável depois da falta de renovação de 2024, mas tem também a ver com a janela de oportunidade que as equipes encontraram de fazer grandes mudanças um ano antes da adoção de um novo regulamento técnico, em 2026, e também pela chegada de uma geração promissora, como aconteceu em 2019, ano de ingresso de Russell, Norris e Albon.

Mas as mudanças na formação do grid vão bem além da chegada dos novatos. Os movimentos começaram cedo, com Hamilton deixando a Mercedes um ano antes do final de seu contrato e trocando o time que defende desde 2013 pela Ferrari. E, na segunda metade do pelotão, Hulkenberg trocou a Haas pela Sauber, abrindo espaço para Ocon.

Entre os pilotos que saíram, Logan Sargeant foi substituído ainda no meio do ano e não tem perspectiva de voltar à F1, assim como Daniel Ricciardo. Kevin Magnussen também se despediu de vez. Valtteri Bottas será piloto reserva da Mercedes e Guanyu Zhou tenta ter papel semelhante. E Perez estaria negociando para correr no endurance.

Quem serão os pilotos da temporada 2025 da F1

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen e Liam Lawson

Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

RB: Yuki Tsunoda e Isack Hadjar

Williams: Alex Albon e Carlos Sainz

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto