Emoção marcou as 5 despedidas da Mercedes que Hamilton teve em uma semana

Depois, foi para a sede da Mercedes em Stuttgart, na Alemanha. Mas os momentos mais emocionantes, dos quais há vários registros das lágrimas de Hamilton, foram nas visitas às fábricas de Brixworth e Brackley, na Inglaterra. Foi de Brixworth que saíram os motores de todos os títulos de Hamilton na Fórmula 1, incluindo o primeiro pela McLaren em 2008. E, em Brackley, na sede da equipe de F1 da Mercedes, foram projetados e construídos os carros com que ganhou seis de seus sete títulos mundiais de pilotos.

Nestas duas homenagens, a Mercedes deixou expostos todos esses carros e também todos os troféus pelas 84 vitórias de Hamilton com a equipe. Numa tarde fria no inverno inglês, com garoa, as centenas de pessoas que trabalham no time estavam na saída da fábrica esperando a saída de Hamilton, com algumas cenas até incomuns para os inglês, com algumas pessoas correndo atrás do carro dele, que repetia o que já tinha feito no grid em Abu Dhabi e filmava sua despedida com o celular, enquanto enxugava as lágrimas.

"É isso. Depois de Abu Dhabi, depois de Kuala Lumpur e depois de Stuttgart, acaba aqui. Essa foi a minha casa. Para as milhares de pessoas que trabalham em Brackley e Brixworth, vocês foram amigos e companheiros de equipe e não posso agradecer o suficiente pelo trabalho duro e apoio. Foi algo real", publicou Hamilton em suas mídias sociais.

Do agora ex-chefe Toto Wolff, Hamilton ouviu que "se não pudermos ganhar, torcemos para que você ganhe".

Até porque ambos os lados já estão focando no próximo desafio. A Mercedes teve que deixar a porta aberta para a saída de Hamilton porque queria focar em Kimi Antonelli, italiano de 18 anos que fez uma preparação bastante abrangente ao longo deste ano para tentar compensar a pouca experiência de pista, com apenas quatro anos correndo com carros de fórmula.

E Hamilton já começou o trabalho com a Ferrari, ainda que não oficialmente, pois ele em teoria tem contrato com a Mercedes até 31 de dezembro. O britânico disse que não se interessou em buscar uma liberação para tentar participar do teste de pneus de 2025, como fizeram outros pilotos que trocaram de equipe, como Carlos Sainz, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg, porque "andar com o carro vermelho pela primeira fez em um teste em Abu Dhabi não era uma coisa que me animava muito". Mas ele deixou claro que quer fazer algum tipo de teste antes da pré-temporada oficial da F1, no final de fevereiro.