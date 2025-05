Disputa na McLaren é marcada por equilíbrio e Bortoleto fecha dia em 16º

As McLaren aumentaram a diferença para a concorrência no segundo treino livre, com o líder do campeonato, Oscar Piastri, liderando as duas sessões desta sexta-feira de GP da Emilia Romagna. Mas o seu companheiro e vice-líder Lando Norris se manteve sempre por perto e fechou o dia a 25 milésimos do australiano.

Depois de andar dentro do top 10 e de bater no final do primeiro treino livre, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 16º colocado na segunda sessão. Ele foi menos de segundo mais rápido que o companheiro Nico Hulkenberg, que foi o penúltimo. Isso ilustra como a classificação, que será disputada a partir das 11h da manhã do sábado, pelo horário de Brasília, será muito importante. Isso porque um pequeno erro pode significar a perda de várias posições, e também porque é difícil ultrapassar em Imola na corrida.

O segundo treino livre também teve uma bandeira vermelha causada por um estreante: Isack Hadjar rodou, chegou a tocar o muro, estava voltando à pista, mas deixou o carro morrer. Isso atrapalhou as simulações de corrida de todos os pilotos.