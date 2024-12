Cansaço e muitas perguntas: como foi o 1º teste de Bortoleto com a Sauber

A Sauber estava pronta para a estreia do campeão da Fórmula 2, com todo o box decorado com seu nome e a atenção aos detalhes também: apenas o time suíço coloca no chão na área de pit stop a bandeira do próprio país e do país dos pilotos titulares. E as bandeiras já estavam trocadas pela brasileira e alemã, de Nico Hulkenberg, que também fez sua estreia com a equipe.

O capacete de Bortoleto era um pouco diferente em relação ao da campanha da Fórmula 2, sem as logomarcas de seus patrocinadores e também sem o logo de Senna, que ele usa desde uma homenagem feita na época do GP de Imola deste ano. Isso foi necessário por questões contratuais, situação em que também estavam outros

O número também era diferente: 98, que é o número alocado para os pilotos de testes da Sauber. Bortoleto não vai correr com esse número e, embora cogite-se que ele escolha o 85, o qual usava no kart, isso não está confirmado oficialmente.

Como funcionam os testes de pós-temporada da F1?

Ao contrário dos testes de pré-temporada, nesta sessão de apenas um dia as equipes andam com seus dois carros, fazendo programas completamente diferentes. Isso porque um carro é dedicado ao teste de pneus de 2025 e o outro carro precisa ter um piloto que fez menos do que três GPs na Fórmula 1. Este carro anda com os pneus da temporada atual.

Ou seja, mesmo que Nico Hulkenberg, que foi o quarto, e Bortoleto estivessem andando com a mesma Sauber, não é possível traçar comparações, pois os pneus eram diferentes. E os programas também, já que um piloto estava focando no teste dos compostos e outro estava ganhando quilometragem.