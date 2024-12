Piastri lidera o último treino antes da classificação do GP de Abu Dhabi

A vantagem da McLaren tem sido praticamente toda nas curvas de média velocidade, o que compensa a velocidade de reta, que não tem sido tão forte. E tudo aponta para que o time britânico conquiste seu primeiro título desde 1998. Até porque, além da desvantagem no campeonato e a punição, a Ferrari não tem conseguido ter a velocidade que mostrou em outras pistas nas curvas de lenta. "Não estamos em lugar nenhum, nenhum", disse Leclerc no rádio durante a sessão. As Ferrari ficaram em quarto com Carlos Sainz e em nono com Charles Leclerc.

É bom lembrar, contudo, que não dá para tirar muitas conclusões deste terceiro treino livre. Por conta da grande diferença de temperatura entre esta sessão, disputada no meio da tarde em Abu Dhabi, e a classificação, que começa às 18h locais, as equipes acabam nem ouvindo tanto as reclamações dos pilotos e evitam fazer mudanças antes da definição do grid, confiando nos dados que coletaram no segundo treino livre na sexta-feira, já que ele foi disputado entre as 17h e 18h locais, com a temperatura de pista 10ºC mais baixa que a do terceiro treino livre.

Haas desponta como a grande surpresa

A exemplo do que já tinha acontecido na sexta-feira, a Haas apareceu entre os primeiros colocados por todo o treino. Eles tinham conseguido colocar um carro no top 3 e um no top 8 na sexta, com Nico Hulkenberg dizendo que sua sensação foi ótima desde que entrou na pista, com o carro entrando naturalmente em sua janela de funcionamento.

No terceiro treino livre, tanto Hulkenberg, quanto Kevin Magnussen, chegaram a liderar a sessão, e vão para a classificação confiantes de que podem pelo menos ameaçar o sexto lugar da Alpine no campeonato. A diferença entre os dois times é de cinco pontos, e a Alpine tem ficado marginalmente fora do top 10 até aqui, e com apenas um carro. O estreante Jack Doohan parece ser um dos candidatos à eliminação ainda no Q1.