Russell responde a ataque de Verstappen: 'É assim porque ninguém enfrenta'

"Não retiro nada o que eu disse. Ainda não consigo acreditar que alguém possa se comportar daquela maneira na sala dos comissários. Em toda a minha carreira, nunca experimentei o que vivi na sala dos comissários no Qatar e para mim isso foi realmente inaceitável. Eu nunca poderia esperar que alguém quisesse fazer com que o outro fosse punido de tal maneira que pudesse mentir."

Na versão que George Russell contou em coletiva de imprensa bastante concorrida nesta quinta-feira em Abu Dhabi, Verstappen já estava descontrolado quando ele entrou na sala dos comissários.

"É engraçado porque antes mesmo de eu falar uma palavra nos comissários, ele já estava xingando os comissários. Ele estava bravo antes mesmo de eu falar. E no final das contas, não há nada sobre o que mentir. Os fatos eram os fatos. Ele estava indo muito devagar. Ele estava na trajetória de corrida na curva de maior velocidade do circuito. Eu não estava tentando fazer com que ele fosse punido quando estava na pista. Eu estava na pole position neste momento. Eu só estava tentando preparar minha volta. E pilotos disputam na pista e disputam na sala dos comissários", disse Russell, que logo em seguida lembrou que Verstappen dedurou Lando Norris por ele não ter diminuído a velocidade diante de uma bandeira amarela. "As corridas são assim. Não vejo por que ele sentiu necessidade desse ataque pessoal. E eu não vou aceitar. Não é que eu esteja bravo com o Max. Quero esclarecer as coisas. Não vou ficar aqui vendo qualquer cara me detonar do jeito que ele fez."

"Ele disse que iria enfiar minha cabeça no muro"

Russell afirmou ainda que Verstappen disse para ele que bateria de propósito, mas julgou no momento que fosse algo que ele tivesse dito de cabeça quente. "Conheço Max há muito tempo. Eu sei do que ele é capaz. Ele me disse que iria se esforçar propositalmente para bater em mim, enfiando a p? da minha cabeça no muro. Eu pensava que era uma coisa de momento. Mas quando fui vê-lo no dia seguinte no desfile dos pilotos, quando o Checo estava lá, quando o Carlos estava lá e estávamos brincando um pouco, vi nos olhos dele que ele estava falando sério. E, você sabe, ele é tetracampeão. Quando comparo suas ações com as de Lewis, Lewis é o tipo de campeão mundial que aspiro ser."

Verstappen "não consegue lidar com as adversidades"

Russell não parou por aí. Disse que, sempre que Verstappen não tem o melhor carro, demonstra não saber lidar com isso, e deu o exemplo do GP da Hungria, quando o tetracampeão xingou bastante via rádio por não estar satisfeito com o acerto do carro e com a estratégia. Naquele final de semana, a Red Bull tinha estreado um pacote de mudanças que não funcionou.