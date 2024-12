GP de Abu Dhabi: Datas, horários e tudo sobre a última corrida do ano na F1

Pódio:

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h27min02

2º Charles Leclerc (MON/Ferrari) +17s993

3º George Russell (ING/Mercedes) +20s328

Características do Circuito de Yas Marina

O asfalto do circuito de Yas Marina é pouco abrasivo, e por isso o desgaste de pneus geralmente é baixo. Fora isso, as temperaturas caem quando o sol se põe, já que a corrida é disputada ao entardecer. Então muitas vezes os pilotos começam mais conservadores e depois podem atacar mais com a pista mais fria.

O terceiro setor é importante por conta da tração e a necessidade de cuidar dos pneus traseiros, que tendem a sofrerem com superaquecimento. Nos outros dois setores, o que conta mais é a velocidade de reta.

A pista de Abu Dhabi passou por várias mudanças antes de receber a prova de 2021 para gerar mais ultrapassagens. Os perfis de algumas curvas foram alterados, aumentando sua velocidade, livrando-se das mais fechadas e também das cambagens invertidas. E tem dado resultado. O GP de Abu Dhabi de 2022 teve 79 ultrapassagens, o segundo maior número do ano, e a corrida de 2023 teve 70, também bem acima da média.

Curiosidades sobre o GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi ficou muito marcada pela decisão do campeonato do ano passado: Lewis Hamilton e Max Verstappen chegaram empatados à prova final. O inglês liderava com certa folga quando um SC no final juntou o pelotão. O detalhe é que ele tinha pneus velhos e Verstappen, que vinha em segundo, tinha trocado os seus. O procedimento de relargada foi muito questionado por não ter sido seguido em sua totalidade. Na relargada, com uma volta para o final, Verstappen passou Hamilton e se tornou campeão.