Final da F1 terá despedidas, estreia e uma equipe saindo de seca histórica

Fim da linha para Perez?

O mexicano não gostou quando foi perguntado no Qatar sobre o que diz seu contrato com a Red Bull: ele teria renovado com a empresa ou com a equipe de F1? A pergunta pode parecer estranha, mas é sabido que a Red Bull costuma fazer esse tipo de contrato que não prende o piloto a nenhuma equipe específica, justamente para poder jogá-lo de um lado a outro quando bem entender.

E a continuidade de Perez na equipe Red Bull é insustentável após essa temporada, em que eles conquistaram o mundial de pilotos com Max Verstappen e não vão passar do terceiro lugar entre as equipes. Isso ajuda o time a ter mais tempo de desenvolvimento aerodinâmico, mas Perez ao mesmo tempo custou caro por conta de acidentes e pela falta de rendimento, já que uma colocação pior no campeonato de equipes também quer dizer que a Red Bull terá uma fatia cerca de US$ 20 milhões menor na divisão dos lucros da F1 ano que vem.

Liam Lawson é o favorito para assumir a vaga do mexicano ao lado de Verstappen, enquanto Isack Hadjar, rival de Gabriel Bortoleto na disputa pelo título da F2, demonstrou no Qatar ter confiança de que estará na RB em 2025. Quando foi perguntado sobre o assunto, apenas sorriu e disse que não podia dizer muita coisa.

Hamilton encabeça lista das despedidas

Foi uma temporada até melancólica para Lewis Hamilton e a Mercedes, encerrando o que foi a parceria mais vencedora da história de 75 temporadas da F1. A última corrida vai ter macacão parecido com aquele com o qual Hamilton estreou na Mercedes em 2013, vai ter carro com nomes de torcedores e uma série de homenagens, mas vai ser difícil de esconder que ambas as partes mal podem esperar para o quem vem por aí.