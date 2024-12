O que está fazendo o heptacampeão Hamilton perder a velocidade na F1?

Em determinado momento no GP do Qatar, quando tinha levado uma punição por passar em 12,5km/h o limite de velocidade na área dos boxes, que Lewis Hamilton estava decidido a contrariar as ordens da Mercedes e abandonar a prova, e teve que ser convencido por seu engenheiro de pista a continuar na corrida que acabou terminando em 12º, fora dos pontos.

A última temporada dele na Mercedes será sua pior em mais de 15 anos de Fórmula 1: ele está em sétimo lugar e só ganhar a posição de seu companheiro George Russell, que é o sexto, se ganhasse a última corrida e visse a outra Mercedes abandonar, o que parece ser improvável levando em consideração principalmente a dificuldade que vem tendo em classificações.

No Qatar, ele mesmo disse que não tem mais a velocidade de antes, então chegaram muitas perguntas para o Ju Responde a respeito disso. E também sobre temas variados que foram pauta na penúltima corrida do ano.