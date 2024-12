Bortoleto viveu dias dividido entre estreia na Sauber e disputa dura da F2

Em Abu Dhabi, a programação da equipe Sauber é intensa para a segunda-feira após o GP - e, portanto, após a decisão do título da Fórmula 2, totalmente aberto após essa etapa do Qatar, com 39 pontos ainda em jogo e três pilotos com chances matemáticas.

"Estou totalmente focado na F2 mas, assim que eu terminar a corrida no sábado, desligo a chavinha da F2 e foco na F1 porque temos muito o que aprender. São muitas coisas que você precisa saber antes de subir em um carro na F1. Eu só fiz um teste, então eu sou muito novato nesse lado."

Bortoleto terá reuniões com engenheiros e compromissos de marketing antes de entrar no carro na terça-feira. Ele participará do teste como um jovem piloto, ou seja, sem fazer o teste de pneu para a Pirelli, no qual as mudanças de acerto do carro são limitadas. Cada equipe vai ter na pista um carro fazendo esse teste de pneus e outro com um piloto jovem, com o objetivo de dar mais experiência para quem está entrando na categoria ou tentando se preparar.

A essa altura, qualquer experiência é bem-vinda para ele, que vai chegar na F1 com menos quilômetros rodados que os outros estreantes - estão confirmados Kimi Antonelli, Jack Doohan e Oliver Bearman, mas o britânico está fora do teste de Abu Dhabi por ter feito três corridas como titular.

Drugovich testa no lugar dos titulares