Como um retrovisor revirou o GP do Qatar e jogou pressão na McLaren

O GP do Qatar, vencido de ponta a ponta por Max Verstappen, caminhava para ser uma corrida até morna em um circuito que os pilotos adoram, pela sensação de alta velocidade o tempo todo, mas em que é difícil ultrapassar principalmente com o rendimento igualado que temos visto na F1 neste final de temporada, até que Hamilton e Sainz tiveram pneus furados e causaram um Safety Car com 22 voltas para o final.

Antes disso, o espelho retrovisor do carro de Alex Albon tinha caído na pista e Valtteri Bottas tinha acertado-o, espalhando peças para todos os lados. Isso gerou uma sequência de eventos que tirou a tranquilidade da McLaren no mundial de construtores - eles eram segundo e terceiro até aquele momento e acabaram pontuando menos que a rival Ferrari - e mudou a prova.

Não deu para ter certeza se os pneus estouraram por causa dos pedaços do retrovisor, já que também é possível que tenha sido uma combinação de fatores, uma vez que os pilotos estavam na pista por mais de 30 voltas com o composto médio, em um circuito que coloca muita energia nos pneus por conta das curvas de alta velocidade. Isso vai deixando a camada de borracha cada vez mais fina e faz com que o pneu fique mais propenso a não aguentar mesmo com detritos menores.