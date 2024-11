Norris ajuda Piastri a vencer a sprint em execução arriscada no GP do Qatar

A McLaren trabalhou em equipe para garantir a dobradinha da sprint e abrir mais seis pontos na disputa com a Ferrari pelo Mundial de Construtores, e Lando Norris ainda desobedeceu o time no final, arriscou, e tirou o pé para o companheiro Oscar Piastri vencer mesmo com George Russell na sua cola.

Assim, ele devolveu a ajuda de Piastri na sprint do GP de São Paulo, quando o britânico ainda estava na luta pelo Mundial de Pilotos. Com o resultado, a vantagem da McLaren é agora de 30 pontos, com 88 ainda em jogo no GP do Qatar e na etapa final da temporada 2024, em Abu Dhabi.