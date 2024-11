Rival erra, Bortoleto segue líder e se diz confiante para corrida principal

Até três voltas para o final da corrida sprint da etapa do Qatar da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto estava perdendo momentaneamente a liderança do campeonato para o rival Isack Hadjar, que liderava a corrida curta tendo largado em segundo, enquanto o brasileiro era sexto. Mas o francês acabou com seus pneus, foi ultrapassado por Oliver Bearman, e rodou e terminou em quarto. Com isso, Bortoleto se manteve na liderança, com 2.5 pontos de vantagem.

Esse não é o primeiro erro de Hadjar na temporada. O piloto da academia da Red Bull até venceu mais provas que Bortoleto no ano, mas sofre para manter a consistência.

"Para mim é ótimo, sendo bem sincero", disse Bortoleto em entrevista exclusiva ao UOL Esporte. "Um cara com quem eu estou disputando o campeonato e faltam só duas etapas. Mas a gente nunca pode ficar confortável com isso porque, o momento em que a gente fica confortável com isso, é o momento em que a gente erra", lembrou.