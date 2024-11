Time de Bortoleto fecha investimento: 'Nosso projeto não é de curto prazo'

A Audi, equipe pela qual Gabriel Bortoleto vai estrear na Fórmula 1 em 2025, anunciou nesta sexta-feira (29) um acordo de injeção de capital da QIA (Autoridade de Investimento do Qatar) que busca fortalecer a posição da montadora alemã nessa sua volta à categoria primeiro como dona de 100% da equipe Sauber, a partir de janeiro, e depois dando nome à equipe e fazendo seus motores a partir do ano seguinte.

Esse investimento dos qatari, que já são parceiros do Grupo Volkswagen, do qual a Audi faz parte, faz parte de uma estratégia que foi traçada depois que a empresa decidiu aumentar sua fatia na aquisição da Sauber, no final do ano passado. Com isso, eles serão sócios minoritários, mas com um percentual "grande", não divulgado pelos alemães. Os novos sócios terão uma cadeira no conselho, mas a estratégia segue sendo definida pela Audi.

"Quando revisamos e fizemos o plano para pensar maior, trazer um parceiro era parte dessa estratégia. Então, sem um parceiro, não teríamos conseguido montar o projeto como fizemos. A decisão foi tomada há um ano", salientou o CEO da Audi AG e presidente do conselho de diretores da Sauber, Gernot Döllner, a um grupo seleto de jornalistas presentes no circuito de Losail, que recebe o GP do Qatar neste fim de semana, incluindo o UOL Esporte.