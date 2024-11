Mais leve com a vaga na F1 confirmada, Bortoleto tem começo forte no Qatar

O resultado tem sido visto na pista. Bortoleto esteve entre os mais rápidos desde o início do único treino livre e só passou por um pequeno susto quando o motor de seu companheiro de Invicta quebrou. Mas isso não gerou maiores problemas do seu lado da garagem e, também na classificação, ele por várias vezes foi o piloto mais rápido da pista.

No final, ele acabou não abrindo uma última volta rápida pois a equipe não tinha certeza de que ele terminaria com os pelo menos 3kg de combustível necessários para as amostragens colhidas após cada sessão. Diferentemente da Fórmula 1, os engenheiros da F2 têm que calcular a quantidade de combustível ao invés de receberem a informação em tempo real da telemetria do carro.

"Eu sabia que a gente era rápido, talvez não desse para ganhar da Hitech na classificação, porque eles estavam muito, muito rápidos desde o treino. Então para mim, se eu estivesse ali já no top 3 seria realista para a gente hoje, com o carro que eu tinha e com a volta que eu consegui dar, eu estava bem feliz com isso. Mas eu vi o [Paul] Aron [que ficou com a pole position] melhorando a volta dele na última volta, e deu aquele gostinho que talvez eu conseguisse chegar perto dele, que eu acho que sinceramente dava para a gente melhorar essa minha volta. Não sei se batê-lo, mas chegar bem pertinho, igual a gente estava na segunda volta, que eu acho que eu estava alguns milésimos atrás dele."

Como a regra da F2 prevê que as 10 primeiras posições sejam invertidas para a corrida sprint, Bortoleto vai largar em nono na prova que começa às 13h20 da tarde deste sábado. E larga em segundo na corrida principal, que dá mais pontos, na manhã do domingo. Hadjar, por sua vez, vai largar em segundo no sábado e em nono no domingo.

"Eu acho que vai ser uma corrida interessante, por conta das curvas de alta velocidade vai ter um desgaste maior. É uma pista que também dá para brincar muito com os traçados. Então dá para você ir mais para fora, mais para dentro, para sair do ar sujo. Eu quero me divertir, sendo bem sincero. Eu sei que o Hadjar vai estar largando na frente amanhã, então vai ser uma questão de encaixar o que der para fazer, somar os pontinhos que der, e aí no domingo a gente vai com tudo para tentar bastante pontos no campeonato."