GP do Qatar: Datas, horários e tudo sobre a 23ª etapa do campeonato da F1

Após coroar Max Verstappen como tetracampeão em Las Vegas, a Fórmula 1 vai para a penúltima corrida com o campeonato de construtores ainda mais acirrado. A Ferrari tirou parte da vantagem da McLaren e está a 24 pontos do time britânico, com 96 pontos ainda em jogo. Os líderes do campeonato esperam retomar as boas performances na pista de Losail por conta das curvas de alta e das temperaturas mais altas.

A história da corrida do Qatar, porém, deve ser bem diferente do ano passado, quando a prova foi realizada no início de outubro, com as temperaturas bem mais altas nessa parte do mundo. Isso gerou um enorme desgaste dos pilotos e também contribuiu para um fim de semana com muitos problemas com os pneus.

A combinação entre a temperatura alta, curvas de alta velocidade em sequência e zebras em formato de diamante (que foram alteradas para este ano) causaram rachaduras nos pneus e obrigaram a Pirelli a estipular limites de números de voltas para cada composto na corrida.