Disputa do título de equipes de F1 está quente, mas o que ele vale na real?

Tem muito torcedor de Fórmula 1 que não dá muito valor para o campeonato de equipes, mas no paddock da categoria ele é levado muito a sério tanto porque é aquela disputa em que cada membro de cada time se sente envolvido, quanto porque é ele que define quem levar mais dinheiro na divisão do bolo dos direitos comerciais do campeonato.

A importância cresce ainda mais quando se tem duas equipes tradicionais que, há muito tempo, não sabem o que é conquistar um campeonato de construtores lutando pelo título deste ano. A McLaren não é campeã de times desde 1998. A Ferrari, desde 2008, quando disputou justamente com o time inglês. No ano anterior, a McLaren chegou na frente, mas foi punida por um caso de espionagem industrial e perdeu todos os pontos do campeonato.

As rivais chegam para as duas etapas decisivas separadas por 24 pontos, depois que a Ferrari descontou 12 no GP de Las Vegas. Na etapa deste final de semana, no Catar, a líder McLaren a chance de dar o troco, em uma pista que deve ser favorável aos carros laranjas. Ainda assim, são 96 pontos em jogo, sendo 52 no Catar, já que trata-se de um final de semana de sprint, e 44 na última corrida em Abu Dhabi. A Red Bull também está tecnicamente na briga, 53 pontos atrás, mas tem apenas pontuado significativamente com um piloto.