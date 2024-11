GM/Cadillac chega a acordo com a F1 e categoria deve ter 11 times em 2026

Com isso, veio também o protecionismo das equipes para evitar que o grid aumentasse e que seu valor se depreciasse, e esse foi o ponto central do argumento para barrar a entrada de uma 11ª equipe.

Tal argumento cai por terra se a nova equipe for uma gigante como a General Motors, ainda mais sendo norte-americana, país em que a F1 acredita que ainda pode crescer ainda mais e no qual vem apostando, com três corridas no calendário.

Mas essa é apenas parte da história. Transpareceu nos meses seguintes à rejeição da candidatura da Andretti que a maneira como Michael Andretti se portou durante o processo tinha incomodado as equipes e principalmente a Liberty. A gota d'água foi o início de uma investigação por parte do congresso norte-americano, embora os Andretti sempre tenham garantido que isso não veio deles, sem convencer a Liberty.

Estava claro que a Andretti não conseguiria entrar como uma 11ª equipe. A não ser que algumas coisas mudassem.

Primeiro, Michael deixou o controle da Andretti Global. Ao mesmo tempo, as conversas com a GM foram avançando e o projeto rejeitado tomou corpo com uma nova grife com a GM entrando como mais do que uma fornecedora de motores, como era o plano inicial. Mas as bases são as mesmas: a TWG Global, que é a parceira citada no anúncio da F1, é simplesmente a empresa que assumiu o controle da Andretti em setembro deste ano. E Mario Andretti, campeão da F1 em 1978 e pai de Michael, foi anunciado como diretor da nova equipe.