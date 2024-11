Hamilton admite que pensou em deixar a Mercedes após GP ruim em Interlagos

O heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton admitiu que pensou mesmo em não voltar a pilotar pela Mercedes quando cruzou a linha de chegada no GP de São Paulo, depois de um final de semana muito difícil e de um décimo lugar na prova.

Ele falou via rádio para a equipe que "se esta for a última vez que eu puder me apresentar, foi uma pena que não tenha sido ótimo, mas [sou] grato por vocês", mas o time minimizou os comentários na época e disse que ele se referia à equipe de mecânicos que faz os pit stops, com a qual não voltaria a atuar.

Mas isso foi desmentido pelo próprio Hamilton em Las Vegas nesta quarta-feira (20), nas entrevistas antes da 21ª etapa do campeonato, que será disputada neste fim de semana.