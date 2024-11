F1 renova com Mônaco, mas provas europeias vão perder espaço em breve

"Temos notícias para compartilhar muito em breve sobre a possibilidade de rotação de alguns GPs na Europa a médio-prazo e outras opções", disse Domenicali. "É verdade que temos uma ampla demanda de novas provas possíveis querendo entrar e nossa escolha sempre vai ser um equilíbrio entre os benefícios econômicos e o crescimento em mercados nos quais vemos um potencial para nosso negócio."

Até Mônaco perdeu suas mordomias

Mesmo os últimos contratos de Mônaco mostram uma diminuição no poder de barganha das corridas mais tradicionais do campeonato nos últimos anos. Mônaco foi perdendo aos poucos, desde que a Liberty Media assumiu o controle da parte comercial da F1, em 2017, as regalias que tinha. Desde o não pagamento de uma taxa anual milionária para receber a prova até ser a única a gerar suas próprias imagens de transmissão, a cada contrato, Mônaco ia ficando mais "normal".

E mais um passo foi dado agora: a prova do ano que vem, última do contrato vigente atualmente, também será a despedida da data "fixa" do último final de semana de maio. A partir de 2026, a prova será realizada no início de junho.

Há dois motivos bastante prováveis para isso. No anúncio do novo contrato, Domenicali menciona a questão da sustentabilidade. Um dos problemas centrais do calendário em termos de logística é o posicionamento dos GPs de Miami (no início de maio) e Canadá (primeira quinzena de junho). Se Canadá e Miami puderem ficar próximos, isso seria resolvido.

Outra questão é o "embate" anual entre o GP de Mônaco e as 500 Milhas de Indianápolis. A prova monegasca deste ano já foi a corrida de F1 mais assistida na história da TV americana. Tirá-la da data das 500 Milhas ajudaria ainda mais nestes números.