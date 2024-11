Fittipaldi vê Norris 'muito ansioso' na primeira chance de título na F1

Afinal, Norris está 62 pontos atrás e, depois da próxima etapa, em Las Vegas, dia 24 de novembro, só restarão 60 pontos em jogo.

"É complicado. A cabeça do piloto mexe. Eu sinto que o Lando está muito ansioso. Ele sabe que não pode ir no mais ou menos, tem que ganhar", disse Fittipaldi, que lembra bem do momento mais difícil de sua carreira, justamente quando disputava o título que conquistou pela McLaren.

"O pior que teve foi com a McLaren, quando cheguei na última prova, com o mesmo número de pontos que a Ferrari com o Clay Regazzoni. Foi a única vez na minha experiência de piloto que eu só dormi três horas. Você passa o ano inteiro, né? Suor, vitória, perda. Aí chega na última corrida, você contra outro, só vocês dois. Aí eu comecei a pensar: ?depois do ano inteiro, nós vamos largar amanhã, Um dos dois é campeão mundial. E aí? Uma corrida. É a mesma coisa que se fosse um campeonato mundial de uma corrida. Uma corrida vai decidir o mundial?. Então, foi muita pressão. E o Lando está com essa pressão de chegar lá."

E olha que Emerson já era campeão mundial a essa altura. No caso de Norris, ele tem do outro lado um piloto que caminha a passos largos para ser considerado um dos melhores da história, extremamente constante e que comete poucos erros. Com isso, mesmo chegando a ter apenas o terceiro melhor carro em alguns momentos nas últimas provas, sempre se manteve com certa folga na liderança do campeonato, e colocou uma mão na taça com a performance de Interlagos.