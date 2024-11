Verstappen foi de 17º a 1º no Brasil: gênio ou sortudo com regra injusta?

A chuva apertou tanto que a direção de prova decidiu acionar o Safety Car. Ainda assim, esses três pilotos que não tinham parado ficaram na pista. Franco Colapinto bateu mesmo com o Safety Car na pista, e a bandeira vermelha foi acionada.

Com ela, vem a chance de trocar os pneus sem perder tempo algum. É isso a que Norris se refere. É uma regra que já gerou muita reclamação no passado. "Sem arrependimentos, apenas azar. É uma regra boba com a qual ninguém concorda. Mas você sempre concordará com isso quando for benéfico para você. Todos os pilotos disseram que não concordam com isso e querem que isso mude. Então é simplesmente lamentável. Mas é uma regra. Você ganha, você perde", disse o britânico.

Tem gente com pneu azul? É melhor ficar na pista

Mas não é tão simples assim. As equipes da F1 sabem (e esse é um conhecimento adquirido por estatísticas) que, quando tem piloto indo para o pneu de chuva, a probabilidade é grande que a corrida tenha bandeira vermelha. Porque isso significa que há muita água e, com ela, muito spray. E pouca visibilidade.

Então ficar na pista, como Verstappen fez, é o mais indicado. É matemática e não sorte. Porém, é uma matemática com seus riscos. Porque, se há tanta água assim na pista, o pior pneu de chuva possível é o intermediário usado. É aí que entra o talento.

E também as circunstâncias. Para as Alpine, valia a pena correr o risco. Com o segundo e terceiro lugares na corrida, eles conquistaram 33 pontos. Nas 20 primeiras etapas da temporada, tinham somado 26. Se tivessem parado antes da bandeira vermelha, jamais teriam conquistado esse resultado.