Norris lidera único treino livre e torcida sofre para entrar em Interlagos

Na pista, os pilotos focaram mais no entendimento do asfalto e na preparação para o ritmo de corrida , com a maioria das voltas sendo completadas com o composto médio. Foi uma experiência importante porque o asfalto de Interlagos acabou de ser refeito e as equipes tinham poucas informações a respeito da nova superfície.

Os pilotos não pareceram ter muitos problemas de aderência, o que sempre é um temor quando se tem um novo asfalto. Fora uma ou outra escapada mais leve de Lewis Hamilton e Lando Norris, ninguém saiu da pista. Os pilotos, porém, reclamaram de ondulações e o diretor de corridas fez uma inspeção após a sessão.

Hamilton, aliás, foi o piloto mais aplaudido pela torcida, mas chamou a atenção o número de bandeiras argentinas e o apoio a Franco Colapinto, mesmo que os ingressos já estivessem esgotados quando o piloto argentino foi anunciado na Williams.

A prometida chuva não apareceu, e o sol forte deve continuar para a classificação da sprint.

Bearman substitui Magnussen deve fazer a sprint

Houve uma mudança de última hora entre os pilotos. O britânico Oliver Bearman, que está confirmado para ser titular na Haas ano que vem, substituiu Kevin Magnussen, que chegou a dar entrevistas na quinta-feira, mas sentiu-se mal e ficou de fora do primeiro dia de atividades. Se ele não voltar a tempo de fazer a classificação da sprint, às 15h30, Magnussen também não participará da sprint deste sábado, e só poderia voltar para a classificação do GP.