Sprint, chuva, asfalto novo, carros próximos: por que o GP de SP promete

Pode chover em todos os dias em Interlagos

Porém, outro fator pode complicar esse "experimento" para entender a aderência da pista: as condições climáticas. É sempre difícil prever com antecedência o que vai acontecer com o tempo na região de Interlagos pela proximidade das represas, mas há grandes chances de a chuva aparecer em algum momento nos três dias de atividades de pista. E, mesmo se não chover durante as sessões, cada vez que chove, o nível de aderência do asfalto muda.

Dentro de um contexto de muita competitividade entre as equipes, qualquer mudança pequena que seja já pode fazer a diferença. No momento, McLaren e Ferrari têm o melhor desempenho, com o time italiano sendo testado neste final de semana em curvas de média velocidade, depois de ir muito bem nos setores lentos de Austin e Cidade do México e mostrar que recuperaram parte do terreno nas curvas de alta.

Agressividade de Verstappen deve aparecer novamente

A Red Bull do líder do campeonato, Max Verstappen, não sabe o que é ter o melhor carro em um fim de semana desde o GP da Áustria, no final de junho. Mesmo assim, o holandês vem mantendo uma boa margem e está 47 pontos à frente de Lando Norris, da McLaren, que enfrenta uma situação complicada, pois seu time está liderando o mundial de construtores, mas tem perdido pontos para a Ferrari, segunda colocada, nas últimas provas.

Verstappen sabe que, para Norris, é importante pontuar bem também pela equipe, e o holandês tem usado isso para ser bastante agressivo com o rival. Tal agressividade lhe rendeu duas punições no GP da Cidade do México.