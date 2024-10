Como a Ferrari pode complicar a vida de Norris na disputa com Verstappen

O GP da Cidade de México deixou claro que a Ferrari chegou na briga com a McLaren pelo título de construtores: eles agora só estão divididos por 29 pontos e acreditam que terão um carro forte em pelo menos três das quatro últimas corridas do ano.

Mas eles têm uma vantagem: não têm um piloto na disputa direta pelo campeonato de pilotos (Leclerc tem chances matemáticas, mas está muito atrás), ao contrário da McLaren, que tem Lando Norris se esforçando para não bater em cada disputa que tem com o agressivo líder do campeonato Max Verstappen.

Outro assunto do GP da Cidade do México foi a punição dupla ao piloto holandês, em mais uma vez que os comissários aplicaram com rigor as regras de pilotagem da F1, em um final de semana em que pilotos e a FIA tiveram uma reunião longa para alterar alguns pontos das instruções dadas aos comissários.