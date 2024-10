Na disputa pelo título, Ferrari quer que só se fale de Verstappen e Norris

Enquanto o foco na Fórmula 1 está na disputa pelo mundial de pilotos, entre Max Verstappen e Lando Norris, e Ferrari foi se aproximando sem muito alarde de outra disputa: do mundial de construtores. E, com a dobradinha dos Estados Unidos e o pódio duplo da Cidade do México, com Carlos Sainz em primeiro e Charles Leclerc em terceiro, eles ultrapassaram a Red Bull e se colocaram em definitivo na luta por um mundial que a equipe italiana não vence desde 2008.

A vantagem da McLaren na liderança agora é de 29 pontos. Antes dessas duas corridas, a Ferrari estava 75 pontos atrás. O assoalho que estreou no GP da Itália resolveu os problemas que eles vinham tendo com as curvas de alta velocidade, e equilibrou um pacote que é o mais forte do grid em curvas de baixa velocidade. E elas são muitas em Austin e na Cidade do México.

Das quatro últimas etapas do campeonato, a Ferrari só não deve ir tão bem no Qatar, porque o carro ainda fica devendo nas curvas velozes, mas mesmo assim o chefe Fred Vasseur está confiante. "É verdade que a característica da pista do Qatar não é a melhor para nós, mas não deveríamos ter feito a pole position no México. Significa que está tudo em aberto e eu diria que o mais importante seria fazer um bom trabalho no Qatar. Poderemos lutar pelo P1, P3 ou P5, mas temos que dar o nosso melhor para maximizar o fim de semana."