Início dos testes da F1 tem apagão, garoa no deserto e Bortoleto em 12º

O primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 ficou parado por mais de uma hora por um motivo inusitado: houve uma queda de energia na região do circuito de Sakhir, no Bahrein. Logo depois, uma leve garoa começou a cair em plena região de deserto, em um dia atipicamente frio para esta época do ano no país do Oriente Médio. Lando Norris foi o mais rápido, com a McLaren parecendo estar bem equilibrada desde o início da sessão. E o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 12º, melhorando no finalzinho da sessão.

A maioria dos pilotos que rodaram no período da tarde foram mais velozes que seus companheiros que estiveram na pista de manhã. Foi o caso de Norris e também do segundo George Russell, da Mercedes, do terceiro Max Verstappen, da Red Bull e do quarto Charles Leclerc. Bortoleto também rodou só à tarde e superou o companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg.

É bom lembrar que, neste momento do teste, as equipes podem estar fazendo programas bem diferentes, com cargas de combustível, modos de motor e pneus distintos, então é prematuro tentar estabelecer uma ordem de forças.