Será que chegou a hora da McLaren parar de comemorar segundos lugares?

Faz tanto tempo que não deve nem ter sobrado na McLaren alguém que lembrasse de quando eles ocuparam o primeiro lugar entre as garagens das equipes no pitlane da Fórmula 1. Afinal, a posição das equipes depende do resultado do mundial de construtores do ano anterior, e os ingleses conquistaram seu primeiro título desde o final dos anos 1990, no ano passado.

E foi uma jornada e tanto de volta ao topo, em uma virada muito incomum na história da F1, saindo do último lugar após o GP do Bahrein em março de 2023 até voltar a vencer em maio de 2024, tomar a liderança do campeonato em setembro e conquistá-lo em dezembro.

Como forma de manter os pés no chão e entender o processo, uma peça chave nessa virada, o chefe Andrea Stella, que assumiu no início de 2023, usou de uma tática inteligente: a cada pódio, não importava a posição, a equipe tinha que tirar uma foto oficial, com o troféu e um banho de champanhe no time todo.