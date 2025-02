Estreante Antonelli começa pré-temporada da F1 na frente com a Mercedes

A pré-temporada da Fórmula 1 começou com o estreante Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, na frente tanto na tabela de tempos, quanto número de voltas na sessão matutina desta quarta-feira (26) em uma pista bem mais fria do que pilotos e equipes esperavam no Bahrein. Liam Lawson, da Red Bull, foi o segundo, e Alex Albon, da Williams, o terceiro.

Cada equipe só pode testar com um carro, e o brasileiro Gabriel Bortoleto vai assumir o cockpit da Sauber no período da tarde. Seu companheiro, Nico Hulkenberg, foi o penúltimo, à frente da Haas, claramente com um programa diferente, com mais combustível e muito mais lenta que os demais. O inglês Oliver Bearman, inclusive, foi o segundo piloto que mais andou pela manhã.

A sessão matutina contou com Lewis Hamilton na Ferrari. O inglês chegou a liderar a tabela de tempos, e ficou um tempo rodando junto com a McLaren de Oscar Piastri, com um ritmo bastante parecido. O carro dos campeões do mundo, inclusive, parecia estar bem plantado.