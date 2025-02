Leclerc começa último dia de testes na frente e Bortoleto tem problemas

Charles Leclerc foi o mais rápido na sessão matutina do último dia da pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein. O ferrarista repetiu o que seu companheiro, Lewis Hamilton, tinha feito na manhã da quinta-feira, com Andrea Kimi Antonelli em segundo com a Mercedes, a menos de um décimo do monegasco. E Lando Norris, da McLaren, foi o terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o nono colocado entre os 10 pilotos que estiveram na pista pela parte da manhã.

O piloto da Sauber passou boa parte do treino nos boxes, com um problema técnico, de acordo com a equipe, voltando à pista apenas no final, logo antes de um teste do sistema de Safety Car e bandeira, que a FIA tem feito nos últimos minutos de cada sessão. Com isso, ele acabou não fazendo uma simulação de classificação com os pneus mais macios.

Mas houve uma bandeira vermelha real antes disso, por um motivo inusitado. Um vidro que protege a área em que fica o equipamento para dar a largada se soltou e caiu na pista, mas os cacos logo foram retirados.