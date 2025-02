Sainz lidera, Bortoleto é 15º e testes da F1 começam a indicar tendências

Lando Norris, da McLaren, inclusive poderia ter feito o melhor tempo, fez os dois primeiros melhores setores no finalzinho da sessão, e entrou no box.

Os pneus mais macios e mais aderentes ainda não apareceram, até porque as equipes ainda estão fazendo algumas validações aerodinâmicas - a parafina que permite a visualização dos fluxos aerodinâmicos ainda estava presente em alguns carros no final do segundo dia de atividades - e experimentos para encontrar o melhor acerto para a corrida.

O que dá para ver é o equilíbrio do carro quando os pilotos estão forçando, mesmo quando têm mais combustível. As equipes conseguem simular qual é a carga de combustível de seus competidores, e o cenário que começa a emergir coloca McLaren e Ferrari na um pouco à frente de Red Bull e Mercedes, embora haja a expectativa de que o time de Max Verstappen tenha novidades no carro já para o terceiro e último dia de testes. Christian Horner já tinha afirmado que eles não terão novidades nas primeiras corridas, ao contrário da McLaren, que confirmou que vai trazer um pacote extenso para a Austrália.

O brasileiro Gabriel Bortoleto começou a forçar mais o ritmo e, com isso, foram ficando mais claras as limitações do carro da Sauber, que aparenta ser o menos equilibrado de todos. A equipe amargou a lanterna no campeonato passado e está usando esta temporada como uma transição para deixar tudo pronto para quando se tornar o time de fábrica da Audi em 2026, então isso não é uma surpresa.

O terceiro e último dia de pré-temporada é quando devemos ver as simulações de classificação. Bortoleto fará o período da manhã desta vez. Como as equipes testam com apenas um carro, eles têm que dividir o trabalho entre os companheiros, e a tendência é sempre que, à medida que a pista vai emborrachando e que a equipe vai melhorando o acerto, o desempenho melhora.

Então, embora seja positivo que Bortoleto tenha ficado à frente do companheiro Nico Hulkenberg nos dois dias até aqui, até pela pouca experiência que tem, também é verdade que a maioria dos pilotos que foram à pista no período da tarde na quarta e na quinta tiveram vantagem. Pelo mesmo motivo, é de se esperar que Hulkenberg faça o mesmo nesta sexta-feira.